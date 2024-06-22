«Бавария» близка к покупке футболиста «Кристал Пэлас» Олисе

Французский вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе близок к переезду в Мюнхен.
По сведениям источника, 22-летний француз принял решение перейти в «Баварию». Теперь немецкому гранду нужно согласовать сумму сделки с англичанами. Сообщалось, что в контракте Олисе прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.
Ранее интерес к вингеру проявляли «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Майкл Олисе представляет цвета «Кристал Пэлас» с 2021 года.
- В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 19 играх за лондонский коллектив. В них он сумел отметиться 10 голами и 6 ассистами.
- По итогам розыгрыша АПЛ «Кристал» Пэлас финишировал на 10-й строчке. «Бавария» расположилась на 3-й позиции.
- Известный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Олисе в 55 миллионов евро.