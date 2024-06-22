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    • «Бавария» близка к покупке футболиста «Кристал Пэлас» Олисе

    «Бавария» близка к покупке футболиста «Кристал Пэлас» Олисе

    Французский вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе близок к переезду в Мюнхен.

    По сведениям источника, 22-летний француз принял решение перейти в «Баварию». Теперь немецкому гранду нужно согласовать сумму сделки с англичанами. Сообщалось, что в контракте Олисе прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.

    Ранее интерес к вингеру проявляли «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Майкл Олисе представляет цвета «Кристал Пэлас» с 2021 года.

    • В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 19 играх за лондонский коллектив. В них он сумел отметиться 10 голами и 6 ассистами.
    • По итогам розыгрыша АПЛ «Кристал» Пэлас финишировал на 10-й строчке. «Бавария» расположилась на 3-й позиции.
    • Известный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Олисе в 55 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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