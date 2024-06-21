Агент Миранчука одним словом охарактеризовал условия, предложенные «Локомотивом»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, дал оценку предложению клуба о продлении контракта.

«Не могу сказать, что переговоры сегодня прошли неудачно, потому что я не участвовал в них. Мой партнер, который участвовал в переговорах, сообщит об их результате и всех тонкостях в клуб.

Я выражаю свое мнение и отчасти мнение футболиста в отношении условий, которые предложены ему. На мой взгляд, это несерьезно. Вот и все.

Подпишется он или не подпишется в июле, чей он будет футболист – мы посмотрим», – сказал агент.