Агент Миранчука одним словом охарактеризовал условия, предложенные «Локомотивом»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, дал оценку предложению клуба о продлении контракта.
«Не могу сказать, что переговоры сегодня прошли неудачно, потому что я не участвовал в них. Мой партнер, который участвовал в переговорах, сообщит об их результате и всех тонкостях в клуб.
Я выражаю свое мнение и отчасти мнение футболиста в отношении условий, которые предложены ему. На мой взгляд, это несерьезно. Вот и все.
Подпишется он или не подпишется в июле, чей он будет футболист – мы посмотрим», – сказал агент.
- Сообщалось о переговорах Миранчука с «Зенитом».
- Также была версия, что 28-летний футболист уже договорился с греческим ПАОКом.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.