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    • Агент Миранчука одним словом охарактеризовал условия, предложенные «Локомотивом»

    Агент Миранчука одним словом охарактеризовал условия, предложенные «Локомотивом»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, дал оценку предложению клуба о продлении контракта.

    «Не могу сказать, что переговоры сегодня прошли неудачно, потому что я не участвовал в них. Мой партнер, который участвовал в переговорах, сообщит об их результате и всех тонкостях в клуб.

    Я выражаю свое мнение и отчасти мнение футболиста в отношении условий, которые предложены ему. На мой взгляд, это несерьезно. Вот и все.

    Подпишется он или не подпишется в июле, чей он будет футболист – мы посмотрим», – сказал агент.

    • Сообщалось о переговорах Миранчука с «Зенитом».
    • Также была версия, что 28-летний футболист уже договорился с греческим ПАОКом.
    • В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    21.06.2024 23:11
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