Агент Миранчука раскрыл подробности встречи с представителями «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о вероятном уходе игрока после сегодняшнего предложения со стороны клуба.

«Встреча с «Локомотивом» состоялась. Мы высказали свои пожелания, клуб сделал свое предложение. На этом все.

До конца месяца у Антона действует контракт. По его истечении по предложенным условиям – на 99,9 процента Антон не останется в клубе», – заявил агент.