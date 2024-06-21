Агент Миранчука раскрыл подробности встречи с представителями «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о вероятном уходе игрока после сегодняшнего предложения со стороны клуба.
«Встреча с «Локомотивом» состоялась. Мы высказали свои пожелания, клуб сделал свое предложение. На этом все.
До конца месяца у Антона действует контракт. По его истечении по предложенным условиям – на 99,9 процента Антон не останется в клубе», – заявил агент.
- Сообщалось о переговорах Миранчука с «Зенитом».
- Также была версия, что 28-летний футболист уже договорился с греческим ПАОКом.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.