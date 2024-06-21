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    • Агент Миранчука раскрыл подробности встречи с представителями «Локомотива»

    Агент Миранчука раскрыл подробности встречи с представителями «Локомотива»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о вероятном уходе игрока после сегодняшнего предложения со стороны клуба.

    «Встреча с «Локомотивом» состоялась. Мы высказали свои пожелания, клуб сделал свое предложение. На этом все.

    До конца месяца у Антона действует контракт. По его истечении по предложенным условиям – на 99,9 процента Антон не останется в клубе», – заявил агент.

    • Сообщалось о переговорах Миранчука с «Зенитом».
    • Также была версия, что 28-летний футболист уже договорился с греческим ПАОКом.
    • В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии (2)
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    ss21
    1718977442
    интрига. Локо желаю успеха и стать дальше эту тряпку с его попутавшим агентом.
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    The only one
    1718978497
    Шпинёву бабла мало, очень маааалооо..... Как бы Миранчук не повторил путь Джикии
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