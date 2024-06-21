Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Черданцев: «Станкович до сих пор не понял, куда приехал»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил первую пресс-конференцию Деяна Станковича в качестве главного тренера «Спартака».

    «Меня радует, что он говорит по‑итальянски. Всегда приятно слышать в нашем футболе язык, который я понимаю без переводчика.

    В остальном были одни общие слова, как это обычно и происходит на таких пресс‑конференциях. Относительно его уверенности в себе у меня не было никаких сомнений, человек повидал в футболе все.

    Среди цитат я слышал, что ему надо познакомиться с игроками. Но через месяц у нас уже начинается сезон. Времени знакомиться с игроками нет.

    На данный момент это самая большая проблема Станковича, он до сих пор не понял, куда он приехал.

    Трансферная кампания «Спартака» может закончиться к 7‑му туру, в конце августа. Станковичу нужно вникнуть, посмотреть игроков, обозначить позиции на усиление, провести переговоры.

    Ощущение, что «Спартак» будет не готов к первому туру. Многие команды в прошлом сезоне на этом и погорели.

    К какому туру Станкович соберет ту команду, которая нужна ему? Сколько времени уйдет на то, чтобы она заиграла в тот футбол, который даст результат? Пока на этот счет есть опасения», – сказал Черданцев.

    • Станкович сменил Владимира Слишковича.
    • Контракт с ним подписан на 2 года.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    Станкович познакомился с футболистами «Спартака» 1
    Титов прокомментировал приход Станковича в «Спартак» 1
    Назван соперник «Спартака» в дебютном матче Станковича 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1718977120
    Всё он понял.. Тут русский дух, здесь пахнет мясом и деньгами..
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1718978142
    Он до сих пор не понял, куда вляпался! Гыгыгы
    Ответить
    NewLife
    1718978559
    "Ощущение, что «Спартак» будет не готов к первому туру." Я рад этим словам Чердака, так как все его прогнозы всегда сбываются с точностью до наоборот)))
    Ответить
    serhio80
    1718978838
    Чердак реально дебил) если он игроков в живую первый раз видит, да и то не всех, естественно ему надо с ними познакомиться)
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1718980381
    А чердак откуда знает что он понял, а что не понял, они что-друзья, близкие люди или чердак с ним за одним столом водку пил? Хрень какую то несёт.
    Ответить
    FCSpartakM
    1718983025
    У Спартака легкий календарь. Можно играть теми, кто есть и спокойно работать на рынке
    Ответить
    Freyd
    1718985826
    Главное чтоб он продолжал топить за помойку и позор Российского футбола:-))и меньше комментировал
    Ответить
    Каратель помойников
    1718989692
    Этот алкаш чипсов передрал?чердак у чердака съехал это точно,не понимаю какую куйню он несёт
    Ответить
    ivany4
    1718990008
    #ПозорРоссийскогоФутбола разваливает РПЛ скупая игроков и ослабляя конкурентов. Чердаку скомандовали ФАС, и у него начался словесный понос в отношении нового тренера Спартака. Культура, епт. Такова она наша футбольная действительность. И это еще кдк и судейский корпус не подключался.))) Надеюсь всем уже понятны перспективы нынешнего сезона.(((
    Ответить
    andr45
    1718991290
    ЧЕДРАНЦЕВ «он [Станкович] до сих пор не понял, куда он приехал. » Почему не понял?) Продажная газпромовская мразь ему четко указала ему место приезда: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД»
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+