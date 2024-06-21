Черданцев: «Станкович до сих пор не понял, куда приехал»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил первую пресс-конференцию Деяна Станковича в качестве главного тренера «Спартака».

«Меня радует, что он говорит по‑итальянски. Всегда приятно слышать в нашем футболе язык, который я понимаю без переводчика.

В остальном были одни общие слова, как это обычно и происходит на таких пресс‑конференциях. Относительно его уверенности в себе у меня не было никаких сомнений, человек повидал в футболе все.

Среди цитат я слышал, что ему надо познакомиться с игроками. Но через месяц у нас уже начинается сезон. Времени знакомиться с игроками нет.

На данный момент это самая большая проблема Станковича, он до сих пор не понял, куда он приехал.

Трансферная кампания «Спартака» может закончиться к 7‑му туру, в конце августа. Станковичу нужно вникнуть, посмотреть игроков, обозначить позиции на усиление, провести переговоры.

Ощущение, что «Спартак» будет не готов к первому туру. Многие команды в прошлом сезоне на этом и погорели.

К какому туру Станкович соберет ту команду, которая нужна ему? Сколько времени уйдет на то, чтобы она заиграла в тот футбол, который даст результат? Пока на этот счет есть опасения», – сказал Черданцев.