Агент Миранчука призвал «Локо» потратить выручку с продажи Глушенкова на продление Антона

Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, высказался о возможном продлении контракта игрока с «Локомотивом».

«Сегодня «Локомотив» сделает предложение Антону, которое, наверное, будет очень сильно разниться с тем, что есть на самом деле. Просто «Локомотиву» необходимо покупать игрока Антона Миранчука, а не продлевать контракт. Это стоит денег, и боюсь, что стоит денег, которые они получат за Максима Глушенкова», – сказал Шпинев.