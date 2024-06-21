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    • Агент Миранчука призвал «Локо» потратить выручку с продажи Глушенкова на продление Антона

    Агент Миранчука призвал «Локо» потратить выручку с продажи Глушенкова на продление Антона

    Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, высказался о возможном продлении контракта игрока с «Локомотивом».

    «Сегодня «Локомотив» сделает предложение Антону, которое, наверное, будет очень сильно разниться с тем, что есть на самом деле. Просто «Локомотиву» необходимо покупать игрока Антона Миранчука, а не продлевать контракт. Это стоит денег, и боюсь, что стоит денег, которые они получат за Максима Глушенкова», – сказал Шпинев.

    • Сообщалось о переговорах Миранчука с «Зенитом».
    • Также была версия, что 28-летний футболист уже договорился с греческим ПАОКом.
    • В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии (7)
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    The only one
    1718965403
    А губоукладчик себе Шпинев купить не хочет?
    Ответить
    ...короче
    1718966242
    ...скоро соберутся все те, чьи дела ты ведёшь, и опустят тебя... На грешную землю...
    Ответить
    Таврида
    1718969157
    Шпинев предлагает Локо купить Миранчука у самого себя? Ну просто чтобы агенту комиссия перепала? Вкрай акуевшая тварь...
    Ответить
    lejnin
    1718970057
    Одного своего клиента он уже "трудоустроил" из Спартака...сейчас второго "трудоустроит" из Локо и будет писать в интернетах полгода "У нас широкий круг команд, пока копаемся" :D
    Ответить
    acor94
    1718970536
    У кого покупать то, идиот? Ради таких персонажей, хочется проголосовать за возвращение расстрельных статей.
    Ответить
    ss21
    1718977119
    Антон досвидания, шпинев пусть бежит в Зенит но и там его пошлют.
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