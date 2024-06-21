Агент Миранчука призвал «Локо» потратить выручку с продажи Глушенкова на продление Антона

Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, высказался о возможном продлении контракта игрока с «Локомотивом».
«Сегодня «Локомотив» сделает предложение Антону, которое, наверное, будет очень сильно разниться с тем, что есть на самом деле. Просто «Локомотиву» необходимо покупать игрока Антона Миранчука, а не продлевать контракт. Это стоит денег, и боюсь, что стоит денег, которые они получат за Максима Глушенкова», – сказал Шпинев.
- Сообщалось о переговорах Миранчука с «Зенитом».
- Также была версия, что 28-летний футболист уже договорился с греческим ПАОКом.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.