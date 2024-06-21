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    Титов сравнил «Зенит» с мясорубкой

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил трансферную политику «Зенита».

    «Для чего «Зенит» это делает, для кого они всех скупают? А потом люди, которые приходят, сидят в запасе. Типа Александра Коваленко. Они его сейчас отдают с правом выкупа обратно в «Крылья», но он потерял год. Это как мясорубка: человек попадает туда, в сумасшедшую конкуренцию. И все, ломается парень.

    Как тот же Коваленко сейчас вылезет из этой ситуации? Это только один пример. Ильзат Ахметов, конечно, тоже сразу приходит на ум. Александр Ерохин опять довольно плотно сел, хотя где-то помогал очень неплохо, сезон вообще классный, выручал команду. Тот же Алексей Сутормин тоже помогал, закрывал многие позиции», – сказал Титов.

    • «Зенит» обладает самым дорогим составом в РПЛ (149,35 миллиона евро).
    • Команда выиграла 6 последних сезонов РПЛ.
    • Новый сезон стартует 20 июля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии (32)
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    Semenycch
    1718961189
    У парнокопытных едет крыша! Конкуренция за место в основном составе есть в любом клубе, просто у Зенита она выше и играть в основе реально непросто! А кроме того, никто специально за ногу к батарее игроков не прицепил. Любой может уйти, если его что то не устраивает.
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    Цугундeр
    1718961229
    Вы не понимаете..В Питере это означает , отнюдь , не "мясорубку".. Это шейкер, господа.. Шейкер.)
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    Ziklop
    1718962883
    дело порой не в игроках, а в деньгах! Семачок готов ставить и ставить кого прикажут если его пролонгируют! ИМХО ну слишком он мягок и прогибается для сильного тренера! что скажет тот кто его его поставил, то он и делает! ну , ..лять нет ни одного стандарта наигранного, в гостях трусливая тактика на оборону, как будто играем в ЛЧ с пятёркой лучших команд!!! ссыкло и.аное!!!!!!!
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    ilichkadr
    1718963753
    На то она и конкуренция (мясорубка), чтобы утверждаться, доказывать свою состоятельность. Не получилось зарекомендовать себя, значит это твой потолок, выше головы не прыгнешь. Ищи себе что по проще или меняй футбол на другой вид спорта. Футбол это не профессия, а призвание. Сам-то Титов далеко не Черенков и не Цымбаларь, так середнячок.....
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    sochi-2013
    1718964008
    Похоронное бюро российского футбола! Чемпионат утратил спортивную и зрелищную составляющую. Цель Зенита - добиться чемпионства, максимально ослабив соперника. И плевать им на людей, истинно ценящих красоту футбола как игры. Это, как брать детей в детдоме, не участвуя в их создании!
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    Вомбат
    1718964618
    От бывшего спартаковца, который на посту капитана команды с гордостью говорил - Да, мы мясо! забавно услышать сравнение Зенита с мясорубкой.
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    Plyash
    1718972694
    Точно такую же политику вёл Лобановский,собирая весь цвет из Днепра,Черноморца,Одессы,Донецка в своё киевское динамо,где большинство талантов так и пропало,протирая скамейку,так больше никому и не доставшись.
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    Spirit_78
    1718974412
    Бромантановый клоун опять заголосил.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718978262
    В Зените выживают сильнейшие. Так и должно быть в здоровой конкуренции. А если ты слабак, то давай до свидания. Гыгыгы
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    прабабушка краба
    1718982596
    Бромантан, видимо, неслабо на мозги влияет. Про конкуренцию ничего не слышал? Или в команде должно быть 11 игроков, бегающих от звонка до звонка?
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