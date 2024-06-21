Титов сравнил «Зенит» с мясорубкой

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил трансферную политику «Зенита».

«Для чего «Зенит» это делает, для кого они всех скупают? А потом люди, которые приходят, сидят в запасе. Типа Александра Коваленко. Они его сейчас отдают с правом выкупа обратно в «Крылья», но он потерял год. Это как мясорубка: человек попадает туда, в сумасшедшую конкуренцию. И все, ломается парень.

Как тот же Коваленко сейчас вылезет из этой ситуации? Это только один пример. Ильзат Ахметов, конечно, тоже сразу приходит на ум. Александр Ерохин опять довольно плотно сел, хотя где-то помогал очень неплохо, сезон вообще классный, выручал команду. Тот же Алексей Сутормин тоже помогал, закрывал многие позиции», – сказал Титов.