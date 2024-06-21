Кузьмичев оценил возможный переход Тикнизяна в «Спартак»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился своими соображениями по поводу возможного перехода футболиста железнодорожников Наира Тикнизяна в «Спартак».
«Понятно, почему «Спартак» ищет крайнего защитника, но Наир больше показывает себя в качестве атакующего футболиста, а не именно защитника. Именно как защитник он не сильнее того же Рябчука», – пояснил Кузьмичев.
- 25-летний Наир Тикнизян, играющий на позиции крайнего защитника, защищает цвета «Локомотива» с 2021 года. В майке столичного коллектива футболист провел 89 поединков. В них он смог забить 14 голов и оформить 13 голевых пасов.
- В минувшем сезоне Наир отметился 9 мячами и 6 ассистами в 30 встречах. Отметим, что в активе игрока 1 гол в 12 матчах за сборную Армении.
- Ранее СМИ сообщили, что Тикнизян интересен «Спартаку» и «Зениту». При этом, по сведениям источника, с «Зенитом» футболист не смог договориться по личным условиям контракта. Петербуржцы приобрели Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».