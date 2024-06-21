Кузьмичев оценил возможный переход Тикнизяна в «Спартак»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился своими соображениями по поводу возможного перехода футболиста железнодорожников Наира Тикнизяна в «Спартак».

«Понятно, почему «Спартак» ищет крайнего защитника, но Наир больше показывает себя в качестве атакующего футболиста, а не именно защитника. Именно как защитник он не сильнее того же Рябчука», – пояснил Кузьмичев.