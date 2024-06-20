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    Агент Миранчука прояснил будущее Антона в «Локомотиве»

    Вадим Шпинев, агент Антона Миранчука, ответил, остались ли шансы у «Локомотива» сохранить полузащитника в составе.

    Контракт между сторонами истекает 30 июня.

    «Антон находится в отпуске за границей. «Локомотив» провeл сегодня расширенное УМО и завтра закрывается на базе. О чeм тут говорить? Антон отдыхает в Испании. Мы работаем над его будущим.

    «Локомотив» осознаeт сейчас, что это будет полноценная покупка. Это не просто так, а приобретение футболиста. Оно не может быть даром, за очень маленькие или маленькие деньги.

    Пусть думают и готовят предложение. Завтра мой партнeр встретится с Ульяновым и заслушает предложение. Обменяются советами.

    Послушаем и решим. Решение примет футболист», – сказал агент.

    • Сообщалось о переговорах Миранчука с «Зенитом».
    • Также была версия, что 28-летний футболист уже договорился с греческим ПАОКом.
    • В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Не нужен никому,или к Джикии или Турции
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