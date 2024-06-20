Агент Миранчука прояснил будущее Антона в «Локомотиве»

Вадим Шпинев, агент Антона Миранчука, ответил, остались ли шансы у «Локомотива» сохранить полузащитника в составе.

Контракт между сторонами истекает 30 июня.

«Антон находится в отпуске за границей. «Локомотив» провeл сегодня расширенное УМО и завтра закрывается на базе. О чeм тут говорить? Антон отдыхает в Испании. Мы работаем над его будущим.

«Локомотив» осознаeт сейчас, что это будет полноценная покупка. Это не просто так, а приобретение футболиста. Оно не может быть даром, за очень маленькие или маленькие деньги.

Пусть думают и готовят предложение. Завтра мой партнeр встретится с Ульяновым и заслушает предложение. Обменяются советами.

Послушаем и решим. Решение примет футболист», – сказал агент.