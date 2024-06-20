Губерниев предсказал судьбу «Химок» после отставки Талалаева

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

«Уход Талалаева из «Химок» – ошибка фундаментальная! Руководство клуба не ведает, что творит… Теперь будут болтаться и прозябать «Химки»… Город блестящий, командочка так себе… Сходня в ужасе…» – написал Губерниев.