Губерниев предсказал судьбу «Химок» после отставки Талалаева

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».
«Уход Талалаева из «Химок» – ошибка фундаментальная! Руководство клуба не ведает, что творит… Теперь будут болтаться и прозябать «Химки»… Город блестящий, командочка так себе… Сходня в ужасе…» – написал Губерниев.
- В прошлом сезоне «Химки» заняли 1-е место в Первой лиге.
- 51-летний Талалаев возглавлял клуб с апреля 2023 года.
- По данным журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации тренеру от клуба составит более 50 миллионов рублей.