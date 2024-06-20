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    • Губерниев предсказал судьбу «Химок» после отставки Талалаева

    Губерниев предсказал судьбу «Химок» после отставки Талалаева

    Комментатор Дмитрий Губерниев оценил отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

    «Уход Талалаева из «Химок» – ошибка фундаментальная! Руководство клуба не ведает, что творит… Теперь будут болтаться и прозябать «Химки»… Город блестящий, командочка так себе… Сходня в ужасе…» – написал Губерниев.

    • В прошлом сезоне «Химки» заняли 1-е место в Первой лиге.
    • 51-летний Талалаев возглавлял клуб с апреля 2023 года.
    • По данным журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации тренеру от клуба составит более 50 миллионов рублей.

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    Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»

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