Бабич оценил назначение Станковича в «Спартак»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

Сербский игрок работал под руководством специалиста в «Црвене Звезде».

«Это стало сюрпризом. Станкович – большая личность, человек с серьезным характером. У него всегда жесткая дисциплина. Думаю, тренерский стиль больше итальянский, в его штабе итальянцы, что логично, он же там долго играл.

Я работал с ним в «Црвене» пять лет назад. Мы играли то в трех центральных, то в двух. Пока сложно сказать, как будет в «Спартаке». Для меня нет разницы, в какой схеме играть, но если выбирать, то выберу двух. Для игры в тройке нужно больше коммуникации, больше тренировок, это чуть сложнее», – сказал Бабич.