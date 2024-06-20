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    Бабич оценил назначение Станковича в «Спартак»

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

    Сербский игрок работал под руководством специалиста в «Црвене Звезде».

    «Это стало сюрпризом. Станкович – большая личность, человек с серьезным характером. У него всегда жесткая дисциплина. Думаю, тренерский стиль больше итальянский, в его штабе итальянцы, что логично, он же там долго играл.

    Я работал с ним в «Црвене» пять лет назад. Мы играли то в трех центральных, то в двух. Пока сложно сказать, как будет в «Спартаке». Для меня нет разницы, в какой схеме играть, но если выбирать, то выберу двух. Для игры в тройке нужно больше коммуникации, больше тренировок, это чуть сложнее», – сказал Бабич.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:16
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    Комментарии (2)
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    ...короче
    1718894013
    ...из мемуаров Сержанта)...
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    Spartak_forv@
    1718894131
    Надеюсь,что у Бабича со Станковичем нет конфликтов и они сработаются
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