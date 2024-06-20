Титов ответил, кого должно винить «Динамо» в упущенном чемпионстве

Бывший спартаковец Егор Титов высказался о развязке чемпионской гонки в прошлом сезоне РПЛ.

Титул взял «Зенит» по итогам 30-го тура.

Это 6-е подряд чемпионство петербуржцев.

– «Динамо» может только себя винить, потому что «Зенит» все сделал для них, проиграл два матча, поднял их наверх. И перед последним туром даже не о победе шла речь, только одна ничья – и вы чемпионы, ребят. Это прямо уникальная ситуация, которая, возможно, еще долго не повторится в истории «Динамо».

– Ну, а по игре, вы думаете, «Динамо» заслуживало чемпионство, как они прошли сезон?

– По игре могу сказать, что «Зенит», особенно последние пять-семь матчей, а, наверное, даже всю весеннюю часть, точно чемпионом не должен был становиться. Если по игровым качествам, по забитым мячам, конечно, это «Динамо» или «Краснодар».

Но «Краснодар» растерял свое преимущество, когда, казалось бы, играйте в свой футбол, получайте удовольствие. И получалось все, плюс оступались соперники. Впервые такое, чтобы каждый лидер делал все, чтобы не выиграть чемпионство.