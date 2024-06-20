Стала известна сумма, которую получит «Краснодар» за продажу Алонсо в «Атлетико Минейро»

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо продолжит карьеру в «Атлетико Минейро».

По сведениям СМИ, бразильский «Атлетико Минейро» согласовал с «Краснодаром» трансфер 31-летнего Хуниора Алонсо. Сумма сделки составит около 1 млн евро. Скоро о переходе будет объявлено официально.