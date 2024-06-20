Стала известна сумма, которую получит «Краснодар» за продажу Алонсо в «Атлетико Минейро»

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо продолжит карьеру в «Атлетико Минейро».
По сведениям СМИ, бразильский «Атлетико Минейро» согласовал с «Краснодаром» трансфер 31-летнего Хуниора Алонсо. Сумма сделки составит около 1 млн евро. Скоро о переходе будет объявлено официально.
- Хуниор Алонсо представляет цвета «Краснодара» с 2022 года. В майке кубанского коллектива парагваец провел 54 поединка. В них он сумел забить 1 гол и оформить 3 голевых паса.
- В завершившемся сезон Краснодар добился исторического результата, финишировав вторым.
- Примечательно, что Алонсо уже играл за «Атлетико Минейро».
- В клубе играет другой экс-игрок из РПЛ – бразилец Халк, выступавший за «Зенит».