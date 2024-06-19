Реакция Мостового на слова Станковича о знакомстве с дьяволом

Александр Мостовой прокомментировал ответ нового тренера «Спартака» Деяна Станковича на провокационную реплику журналиста.

«Добро пожаловать в ад, Деян», – сказали сербу на его первой пресс-конференции.

«Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо», – ответил Станкович.

«Слова Станковича про дьявола – это футбольная шутка. Если Абаскаль говорил про бога, когда «Спартак» выиграл или провел удачную серию, никто бы не обратил внимание. Многие обращаются к богу, но в той ситуации всe перевернулось.

Зато теперь мы будем слушать футбольные вопросы и футбольные ответы, потому что человек играл всю жизнь. У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться», – сказал Мостовой.