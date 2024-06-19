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    • Реакция Мостового на слова Станковича о знакомстве с дьяволом

    Реакция Мостового на слова Станковича о знакомстве с дьяволом

    Александр Мостовой прокомментировал ответ нового тренера «Спартака» Деяна Станковича на провокационную реплику журналиста.

    • «Добро пожаловать в ад, Деян», – сказали сербу на его первой пресс-конференции.
    • «Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо», – ответил Станкович.

    «Слова Станковича про дьявола – это футбольная шутка. Если Абаскаль говорил про бога, когда «Спартак» выиграл или провел удачную серию, никто бы не обратил внимание. Многие обращаются к богу, но в той ситуации всe перевернулось.

    Зато теперь мы будем слушать футбольные вопросы и футбольные ответы, потому что человек играл всю жизнь. У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться», – сказал Мостовой.

    • Станкович сменил Владимира Слишковича.
    • Контракт с ним подписан на 2 года.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
    • Их первая тренировка под руководством серба запланирована на 21 июня.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии (2)
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    BoevStas1
    1718823848
    Тварь заткнись уже...
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    БАЗАРА НЕТ
    1718824162
    Не получится у него в свинарне! Элитные хряки не дадут
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