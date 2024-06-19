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    Станкович назвал два главных тренерских качества

    Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопросы о своих тренерских принципах.

    – Весь мир помнит вас как игрока. А какой вы тренер?

    – Станкович тренер? Прямой, честный. Эти два качества важны. Потому что тебе нужно управлять непростыми ситуациями, раздевалкой, большими именами.

    Нужно понимать, что сейчас ты тренируешь клуб с 30-миллионной армией болельщиков. Поэтому моя основная мысль – быть честным и прямым. Усердно работать и отдавать себя полностью.

    Любой тренер считает себя лучшим в мире, но лучшим является тот, кто находит общий язык с командой, который видит отправные точки, помогает становиться лучше каждому, кто может сплотить команду и никогда не сдается.

    Мне бы хотелось, чтобы болельщики «Спартака» видели себя в игроках на поле. Чтобы фанат говорил: «В этом парне я узнаю себя». В этом и состоит моя задача.

    Чтобы болельщики видели команду, которая бьется и не отступает. До конца. Чтобы они видели себя в игроках, каждый из которых отдает всего себя за эти цвета. Это моя работа, так я это вижу.

    – В какой футбол будет играть «Спартак» Станковича?

    – Сначала нужно понять, что мы имеем. Лично познакомиться с игроками. Прежде всего необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле.

    Чего я хочу? Чтобы моя команда была организованной в любой момент матча – в фазе обороны и атаки. Цифры 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3 для меня значат не так много, но в то же время и они важны.

    Нужно создать для каждого игрока условия – психологические, физические и тактические, при которых он покажет свои лучшие качества. Сама по себе игровая схема не имеет такого большого значения, как правильное отношение. Потому что здесь ошибки быть не может.

    В игре ты можешь сделать плохую подачу, не забить гол, плохо пробить, но в плане отношения это недопустимо. И на тренировках, и в матчах.

    • Станкович сменил Владимира Слишковича.
    • Контракт с ним подписан на 2 года.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
    • Их первая тренировка под руководством серба запланирована на 21 июня.

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    Источник: сайт «Спартака»

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