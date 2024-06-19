Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Реакция «Спартака» на скорые переходы Горшкова и Глушенкова в «Зенит»

    Реакция «Спартака» на скорые переходы Горшкова и Глушенкова в «Зенит»

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал дал понять, что клуб всерьез не боролся с «Зенитом» за форварда «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

    – Нет ли у вас ощущения, что вы проигрываете межсезонье? «Зенит» ведет себя агрессивно, это показали ситуации с Горшковым и Глушенковым.

    – Никаких официальных предложений по этим футболистам я не делал. От меня по этим футболистам не было предложения.

    Горшков, Глушенков или Месси – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак».

    • Опция выкупа в контракте Горшкова – 120 млн рублей.
    • Глушенков уже был в «Спартаке» с 2019 по 2022 год.
    • В «Зените» он сможет заработать 1+ млрд рублей.

    Новости по теме
    Новый тренер «Спартака» Станкович ответил на фразу журналиста «Добро пожаловать в ад»
    Мостовой: «Я советуюсь не с Богом, а отталкиваюсь от живых людей» 2
    Станкович развеял миф о своем приглашении в «Спартак» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1718811025
    " – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак»." Так тогда - Глушаков ., там , правда с честью проблемки .., ну , да ладно..
    Ответить
    ...короче
    1718813177
    ...ну, ждём тогда приятных сюрпризов!)...
    Ответить
    прабабушка краба
    1718813282
    Какой хороший спортивный директор. Зачем делать предложение, платить целых 6 лямов за игрока, у которого 28 по гол+пас за сезон? Ведь всегда можно купить хлам за 15 лямов, который забьёт целый гол в кубке. Зато для него честь выступать за команду) Ну скорее всего)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+