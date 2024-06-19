Реакция «Спартака» на скорые переходы Горшкова и Глушенкова в «Зенит»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал дал понять, что клуб всерьез не боролся с «Зенитом» за форварда «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

– Нет ли у вас ощущения, что вы проигрываете межсезонье? «Зенит» ведет себя агрессивно, это показали ситуации с Горшковым и Глушенковым.

– Никаких официальных предложений по этим футболистам я не делал. От меня по этим футболистам не было предложения.

Горшков, Глушенков или Месси – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак».