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    • Мостовой: «Я советуюсь не с Богом, а отталкиваюсь от живых людей»

    Мостовой: «Я советуюсь не с Богом, а отталкиваюсь от живых людей»

    Александр Мостовой высказался о перспективах Деяна Станковича в «Спартаке», а также раскрыл секрет своей аналитики.

    «Деян в прошлом прекрасный футболист, поэтому с ним мы можем разговаривать на футбольном языке. Конечно, результат это не гарантирует, потому что играют футболисты, а не тренеры.

    Сможет ли «Спартак» снова стать великим при Деяне? Откуда я знаю. Еще рано об этом говорить, нужно будет посмотреть на состав, на игру команды.

    В том году, в самом начале я сказал, что в чемпионате будет интрига и она была. Потому что я советуюсь не с Богом, я отталкиваюсь от живых людей. Я 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне и кто-то еще в мой огород кидает камни», – заявил Мостовой.

    • Станкович сменил Владимира Слишковича.
    • Контракт с ним подписан на 2 года.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
    • Их первая тренировка под руководством серба запланирована на 21 июня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1718810006
    Количество лет игры на высочайшем уровне увеличивается с каждой рюмкой)
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    BoevStas1
    1718811016
    Мне вот интересно,кто и зачем берёт у него интервью???там же всё одно и тоже...как я играл в футбол,я сам могу и не только я,говорить его словами...это клиника уже...
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