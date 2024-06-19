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    Станкович развеял миф о своем приглашении в «Спартак»

    Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, как проходили переговоры с московским клубом.

    – Кто конкретно вас приглашал в «Спартак»? Были инсайды, в том числе от такого авторитетного в российском футболе человека, как Тимур Гурцкая, о том, что вам поступило приглашение не от Томаша Амарала или людей из клуба, а от людей из «Лукойла», которые каким-то образом находятся в контакте с нефтяниками Италии. Кто вам предложил перейти в «Спартак»? С кем вы разговаривали? От кого вам поступило предложение?

    – (Смеется). Вы серьезно?

    – Да, конечно. Я не вижу здесь ничего смешного. Ответьте, пожалуйста, на вопрос.

    – Это неправда, это совершенно не соответствует действительности, даже смешно. Процесс был стандартный и обычный, как это всегда происходило во время моей карьеры как игрока, так и тренера.

    Никаких особенностей не было, я общался с клубом, как это и должно быть – спортивный директор, генеральный директор, владелец, президент. Скажу, что мы договорились достаточно быстро, и эта сделка совершилась.

    – Первый звонок вам поступил от господина Амарала? Именно Амарал вам предложил перейти в «Спартак»?

    – Я не могу сказать, как это точно было, но процесс в любом случае был стандартным. Я разговаривал со спортивным директором, потом с Олегом Александровичем [Малышевым].

    Нужно понимать, что у меня есть и агентство. Все происходит как и везде, агент тоже участвует. Не хочу соврать, как это было в самом начале, но все было как всегда и как это и должно быть.

    • Станкович сменил Владимира Слишковича.
    • Контракт с ним подписан на 2 года.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
    • Их первая тренировка под руководством серба запланирована на 21 июня.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии (2)
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    JTherry
    1718807391
    такие провокационные вопросы могли задать только Алланазаров или С.Егоров - оба мерзкие блогеры...((
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    DVOK68
    1718807682
    Миф не миф,это второстепенное.Главное это успешная работа,по итогу.
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