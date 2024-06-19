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    Лунев объяснил, почему выбрал «Динамо»

    Новобранец «Динамо» вратарь Андрей Лунев прокомментировал свой переход в московскую команду.

    – Есть ли особые ощущения от перехода в клуб, который всегда славился сильными вратарями?

    – Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря. Эмоции самые положительные. Все прекрасно знают, что это клуб великого Льва Яшина – легенды мирового футбола. И, безусловно, степень ответственности здесь выше, чем в других командах. Нужно выходить на поле, проявлять свои лучшие качества, дальше развиваться, давать результат и радовать болельщиков своей игрой.

    – Какие впечатления остались от посещения базы в Новогорске?

    – Я уже был на ней два раза со сборной, но тогда был только в раздевалке, тренажeрном зале и на футбольном поле. Вчера увидел уже побольше. База просто сумасшедшая, великолепные условия. Могу только выразить уважение тем, кто так заботится о футболистах и создаeт им такие качественные условия для работы.

    – Следили ли за РПЛ и конкретно за «Динамо» в прошлом сезоне?

    За РПЛ не так много следил, но какие-то игры смотрел, в том числе и с участием «Динамо». Бросилось в глаза, что команда играет в атакующий, смелый, комбинационный футбол. Это меня порадовало и подкупило. Мне тоже нравится современный футбол, играть под прессингом с мячом – это нынешние реалии.

    Что касается результата, то понятно, что в концовке болельщики ожидали другого. Но думаю, что если бы им сказали перед началом сезона про третье место, то все были бы этому рады. Конечно, хочется высочайших задач – стать чемпионом. Так что будем к этому стремиться и работать ради этого.

    – Скучали ли по России? Сыграло ли это какую-то роль в вашем решении о переходе в «Динамо»?

    – Конечно, это сыграло свою роль. Мы вместе с семьeй приняли решение, что пора возвращаться.

    – В «Динамо» много молодых вратарей. Важно ли им равняться на голкипера с таким опытом, как у вас?

    – Думаю, что равняться ни на кого не надо. Нужно брать лучшие качества у своих партнeров и коллег из других команд и создавать себя особенного. Можно подсмотреть игру ногами у одного, технику у другого, подсказ у третьего и так далее. Буду помогать ребятам своим опытом и советами, если будут обращаться.

    • Лунев в начале июня покинул «Карабах».
    • Во вторник «Динамо» объявило о подписании контракта с 32‑летним вратарем до лета 2026 года.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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