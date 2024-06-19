Лунев объяснил, почему выбрал «Динамо»

Новобранец «Динамо» вратарь Андрей Лунев прокомментировал свой переход в московскую команду.

– Есть ли особые ощущения от перехода в клуб, который всегда славился сильными вратарями?

– Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря. Эмоции самые положительные. Все прекрасно знают, что это клуб великого Льва Яшина – легенды мирового футбола. И, безусловно, степень ответственности здесь выше, чем в других командах. Нужно выходить на поле, проявлять свои лучшие качества, дальше развиваться, давать результат и радовать болельщиков своей игрой.

– Какие впечатления остались от посещения базы в Новогорске?

– Я уже был на ней два раза со сборной, но тогда был только в раздевалке, тренажeрном зале и на футбольном поле. Вчера увидел уже побольше. База просто сумасшедшая, великолепные условия. Могу только выразить уважение тем, кто так заботится о футболистах и создаeт им такие качественные условия для работы.

– Следили ли за РПЛ и конкретно за «Динамо» в прошлом сезоне?

– За РПЛ не так много следил, но какие-то игры смотрел, в том числе и с участием «Динамо». Бросилось в глаза, что команда играет в атакующий, смелый, комбинационный футбол. Это меня порадовало и подкупило. Мне тоже нравится современный футбол, играть под прессингом с мячом – это нынешние реалии.

Что касается результата, то понятно, что в концовке болельщики ожидали другого. Но думаю, что если бы им сказали перед началом сезона про третье место, то все были бы этому рады. Конечно, хочется высочайших задач – стать чемпионом. Так что будем к этому стремиться и работать ради этого.

– Скучали ли по России? Сыграло ли это какую-то роль в вашем решении о переходе в «Динамо»?

– Конечно, это сыграло свою роль. Мы вместе с семьeй приняли решение, что пора возвращаться.

– В «Динамо» много молодых вратарей. Важно ли им равняться на голкипера с таким опытом, как у вас?

– Думаю, что равняться ни на кого не надо. Нужно брать лучшие качества у своих партнeров и коллег из других команд и создавать себя особенного. Можно подсмотреть игру ногами у одного, технику у другого, подсказ у третьего и так далее. Буду помогать ребятам своим опытом и советами, если будут обращаться.