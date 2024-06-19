Хвича высказался о будущем в «Наполи»

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия сообщил, что определится с будущим в клубе после Евро-2024.

«Я чувствую себя хорошо, сосредоточен только на Евро и отдаю всего себя на этом турнире. Определюсь с будущим потом, но сейчас я думаю исключительно о настоящем – о Евро. Не хочу обращать внимания на все эти разговоры», – сказал Кварацхелия.