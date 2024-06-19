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    Хвича высказался о будущем в «Наполи»

    Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия сообщил, что определится с будущим в клубе после Евро-2024.

    «Я чувствую себя хорошо, сосредоточен только на Евро и отдаю всего себя на этом турнире. Определюсь с будущим потом, но сейчас я думаю исключительно о настоящем – о Евро. Не хочу обращать внимания на все эти разговоры», – сказал Кварацхелия.

    • Сообщалось, что вингера хочет приобрести «ПСЖ», но «Наполи» намерен сохранить футболиста.
    • В стартовой игре на чемпионате Европы Грузия проиграла Турции (1:3).
    • 23-летний Кварацхелия провел полный матч.

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    Источник: Football Italia

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