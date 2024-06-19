Агент Кассьерры предложил игрока саудовским клубам

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить свою карьеру в Азии. По данным «Евро-Футбол.Ру», услуги лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ были предложены сразу нескольким командам из Саудовской Аравии. Агент футболиста активно контактирует с их представителями.
Зимой колумбийский форвард уже мог оказаться в чемпионате Саудовской Аравии, однако «Зенит» не дал согласия на переход. Сейчас же клуб из Санкт-Петербурга готов рассмотреть предложение, если оно поступит.
- В минувшем сезоне Кассьерра сыграл в РПЛ 28 матчей и забил 21 гол. Также он отличился 3 раза в 10 встречах Кубка и Суперкубка России.
- Контракт колумбийца с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.
- По оценке Transfermarkt, футболист стоит 11 миллионов евро.