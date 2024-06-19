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    Агент Кассьерры предложил игрока саудовским клубам

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить свою карьеру в Азии. По данным «Евро-Футбол.Ру», услуги лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ были предложены сразу нескольким командам из Саудовской Аравии. Агент футболиста активно контактирует с их представителями.

    Зимой колумбийский форвард уже мог оказаться в чемпионате Саудовской Аравии, однако «Зенит» не дал согласия на переход. Сейчас же клуб из Санкт-Петербурга готов рассмотреть предложение, если оно поступит.

    • В минувшем сезоне Кассьерра сыграл в РПЛ 28 матчей и забил 21 гол. Также он отличился 3 раза в 10 встречах Кубка и Суперкубка России.
    • Контракт колумбийца с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.
    • По оценке Transfermarkt, футболист стоит 11 миллионов евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718784116
    Продолжается экспансия шейхов, скупают игроков
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    Алексей З
    1718784897
    Интересная "движуха" в Питере намечается, Дюков о лимите молчит , но все потуги бмжовика говорят о скором ужесточении ?
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