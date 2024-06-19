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    Круговой высказался о новом тренере ЦСКА

    Новобранец ЦСКА Данил Круговой прокомментировал тот факт, что с момента объявления о его трансфере в столичную команду в ней сменился главный тренер.

    «Ничего страшного. Тем более я знаю Николича – он был в «Локомотиве» и показывал достаточно неплохие результаты. Лично с ним еще не общались.

    Николич – тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдет не так. Если будем играть в четыре защитника – посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация», – сказал Круговой.

    • Защитник пришел в ЦСКА из «Зенита» на правах свободного агента.
    • Круговой принял решение о переходе зимой и провел вторую часть сезона-2023/24 в «Зените-2» во Второй лиге. Там он сыграл 9 матчей, забил 1 гол.
    • По окончании сезона Марко Николич стал главным тренером ЦСКА вместо Владимира Федотова.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718785458
    Только очень "ограниченные" люди могут спрашивать игрока о новом тренере ? У спартаковцев поспрашайте , что о Станковиче думают, а вдруг новенькое что-то скажут.
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