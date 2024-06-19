Круговой высказался о новом тренере ЦСКА

Новобранец ЦСКА Данил Круговой прокомментировал тот факт, что с момента объявления о его трансфере в столичную команду в ней сменился главный тренер.

«Ничего страшного. Тем более я знаю Николича – он был в «Локомотиве» и показывал достаточно неплохие результаты. Лично с ним еще не общались.

Николич – тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдет не так. Если будем играть в четыре защитника – посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация», – сказал Круговой.