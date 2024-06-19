Стал известен новый клуб Козлова – на него претендовали шесть команд РПЛ

Полузащитник Данила Козлов в ближайшие дни подпишет пятилетний контракт с «Краснодаром».

По данным журналиста Ивана Карпова, со дня на день был согласован переход хавбека в «Зенит», для которого выкупная стоимость футболиста составляла 70 миллионов рублей. При этом Козлов тут же был бы перепродан в «Ростов» с сохранением опции выкупа для питерцев

Но вчера «Краснодар» прислал улучшенное предложение и ситуация изменилась. Трансфер Козлова обойдется «быкам» в 120 миллионов рублей.

Сообщается, что на игрока также всерьез претендовали «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА.