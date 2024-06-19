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    • Стал известен новый клуб Козлова – на него претендовали шесть команд РПЛ

    Стал известен новый клуб Козлова – на него претендовали шесть команд РПЛ

    Полузащитник Данила Козлов в ближайшие дни подпишет пятилетний контракт с «Краснодаром».

    По данным журналиста Ивана Карпова, со дня на день был согласован переход хавбека в «Зенит», для которого выкупная стоимость футболиста составляла 70 миллионов рублей. При этом Козлов тут же был бы перепродан в «Ростов» с сохранением опции выкупа для питерцев

    Но вчера «Краснодар» прислал улучшенное предложение и ситуация изменилась. Трансфер Козлова обойдется «быкам» в 120 миллионов рублей.

    Сообщается, что на игрока также всерьез претендовали «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА.

    • Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
    • Он провел за калининградцев 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа | | Иван Карпов»

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    Комментарии (8)
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    Semenycch
    1718781216
    Как достали эти дебилы, переход Козлова в Краснодар без согласия Зенита не возможен. Или Зенит уже дал согласие или трансфер не состоится! По слухам, не знаю правдивы ли они, Козлову не нравится Ростов и он хочет перейти в Краснодар. Но опять же через Зенит. Зенит, естественно, не против! Краснодар сильнее Ростова. А Козлов уже уехал из Калининграда и находится в Питере и возвращаться в Калининград не собирается!.
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    Боров навоз
    1718783326
    Когда хоть на одном офсайте команды появится инфа тогда поверю.
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