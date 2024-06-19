Гендиректор «Химок» сказал, кто примет решение о возвращении Глушакова

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев считает, что возвращение полузащитника Дениса Глушакова будет тепло воспринято болельщиками.

«Переход Дениса Глушакова обсуждается. Уверен, что его возвращение будет тепло воспринято болельщиками клуба, за время игры за красно‑чeрных Денис зарекомендовал себя как настоящий профессионал и удостоился вызова в национальную сборную. Если игрок приносит пользу команде, его возраст не имеет значения. Окончательное решение о возвращении Глушакова в «Химки» примет тренерский штаб», – сказал Оленев.