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    • Гендиректор «Химок» сказал, кто примет решение о возвращении Глушакова

    Гендиректор «Химок» сказал, кто примет решение о возвращении Глушакова

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев считает, что возвращение полузащитника Дениса Глушакова будет тепло воспринято болельщиками.

    «Переход Дениса Глушакова обсуждается. Уверен, что его возвращение будет тепло воспринято болельщиками клуба, за время игры за красно‑чeрных Денис зарекомендовал себя как настоящий профессионал и удостоился вызова в национальную сборную. Если игрок приносит пользу команде, его возраст не имеет значения. Окончательное решение о возвращении Глушакова в «Химки» примет тренерский штаб», – сказал Оленев.

    • В конце мая 37‑летний Глушаков покинул армянский «Урарту», за который выступал с февраля. Он провел за команду 11 матчей.
    • Глушаков выступал за «Химки» с 2020 по 2022 год, в 67 матчах забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1718776477
    Дзюба, Глушаков и как клуб переименуют ПФР или что то в этом роде?
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