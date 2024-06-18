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    • Булыкин прокомментировал информацию, что Глушенков в «Зените» заработает миллиард рублей

    Булыкин прокомментировал информацию, что Глушенков в «Зените» заработает миллиард рублей

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об информации, согласно которой нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заработает в случае перехода в клуб из Санкт-Петербурга 1 миллиард рублей за четыре сезона.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, оклад 24-летнего Глушенкова в «Зените» будет равен 240 миллионам рублей за сезон, срок соглашения составит 4 года.
    • Ещe по 50 миллионов форвард может получать в виде бонусов за чемпионства.
    • Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года.

    «Что касается возможного заработка одного миллиарда рублей Глушенковым в «Зените», по этому надо спрашивать у клуба или «Газпрома». Для чего нужны такие деньги? Я не думаю, что Глушенков что-то сильно поменяет и «Зенит» будет на голову выше, чем остальные команды.

    Конечно, это портит футбол, но «Зенит» со своим бюджетом может делать все что хочет. Для них самое главное – чемпионство, а у нас страдает и неправильно развивается российский футбол в то время, когда нас отстранили от международных матчей.

    Во время этого отстранения был шанс у нашего футбола вырастить новое поколение молодых футболистов. Но об этом думают только несколько клубов, остальные продолжают расхолаживать российский футбол. Даже в это время нет прогресса.

    Конечно, никто бы не заплатил такие деньги Глушенкову в Европе. В России подъемные сразу идут агентам и всем тем, кто заинтересован в этом трансфере. Такие суммы намекают на какие-то нефутбольные выплаты, но «Зенит» и «Газпром» сами решают, куда тратить такие деньги. Вряд ли их кто-то будет проверять. А также они могут платить всем, сколько захотят, не думая о том, что снижают уровень российского футбола.

    Сейчас самое время растить нашу молодежь и разобраться с необоснованно завышенными зарплатами. А мы, наоборот, раздуваем зарплаты и платим выше, чем в топ-клубах Европы», – сказал Булыкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:09
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    Комментарии (2)
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    Номэд
    1718719927
    ...но «бзденит» со своим бюджетом может делать все что хочет... бзденитные - ПОЗОР российского футбола!!!
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    The only one
    1718720718
    За один день второе реальное интервью о состоянии нашего футбола и беспределе футбольных и около футбольных функционеров. Неужели наконец то хоть некоторые начинают думать?
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