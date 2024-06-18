Новобранец «Реала» пообещали потрясти мир спорта

Нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который перейдет в «Реал», сообщил, что расскажет о важной новости 20 июня.
«Я не знаю, готовы ли вы к этому. 20 июня я на ESPN расскажу новости, которые потрясут мир спорта», – написал Эндрик в социальной сети.
- Бразилец присоединится к «Реалу» с 21 июля, когда ему исполнится 18 лет.
- Сейчас Эндрик готовится в составе национальной команды сыграть на Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля.
- В своем первом матче Бразилия встретится с Коста-Рикой 24 июня.