«Наполи» готов существенно повысить зарплату Хвиче

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен заключить с вингером Хвичей Кварацхелией новый контракт, чтобы сохранить его в составе хотя бы на один сезон. По данным Фабрицио Романо, игроку предложат существенное повышение зарплаты и пункт об отступных, который вступит в силу в июне 2025 года. Клуб начнет более активную работу после завершения Евро-2024.

Интерес к грузинскому футболисту проявляет несколько клубов, в частности «ПСЖ».

23-летний Кварацхелия в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Наполи», забил 11 голов, отдал 9 передач.