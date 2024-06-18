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    «Наполи» готов существенно повысить зарплату Хвиче

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен заключить с вингером Хвичей Кварацхелией новый контракт, чтобы сохранить его в составе хотя бы на один сезон. По данным Фабрицио Романо, игроку предложат существенное повышение зарплаты и пункт об отступных, который вступит в силу в июне 2025 года. Клуб начнет более активную работу после завершения Евро-2024.

    • Интерес к грузинскому футболисту проявляет несколько клубов, в частности «ПСЖ».
    • 23-летний Кварацхелия в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Наполи», забил 11 голов, отдал 9 передач.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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