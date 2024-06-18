Мостовой отреагировал на возможный переход Смолова в «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий Федор Смолов принесет пользу «Краснодару», если перейдет туда из «Динамо».

«Переход в «Краснодар» для Смолова – это суперсобытие. Федор хороший нападающий, своего последнего слова он еще не сказал. Он будет хорошей заменой Кордобе. Ведь все понимают, когда Кордоба не играет, то это совсем другой «Краснодар». Свою пользу Смолов точно принесет «Краснодару», – сказал Мостовой.