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    Агент Сутормина ответил на вопросы о будущем игрока

    Агент 30-летнего полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев сказал, что игрок планирует поехать на сбор с питерцами. Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Сочи» на правах аренды.

    – Есть ли понимание по будущему Алексея?

    – У Алексея контракт с «Зенитом».

    – Он планирует поехать на сбор?

    – Да.

    – Может ли Алексей остаться в «Сочи»?

    – Нет. «Сочи» – очень достойный клуб, там хорошее руководство, топ-тренер. Алексею было очень комфортно в «Сочи». Но, к сожалению, сейчас они будут играть в ФНЛ. Желаем им успехов, вернуться в РПЛ.

    – Контракт Алексея с «Зенитом» рассчитан еще на год. Было ли предложение продлить соглашение?

    – Нет, не было.

    – Возможен ли полноценный уход Алексея за игровой практикой?

    – Это без комментариев.

    • По данным «Спорт-Экспресса», Суторминым интересуется «Динамо»
    • Его контракт с питерским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1718697667
    желать сочи вернуться в РПЛ. Зачем?
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