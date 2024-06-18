Агент Сутормина ответил на вопросы о будущем игрока

Агент 30-летнего полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев сказал, что игрок планирует поехать на сбор с питерцами. Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Сочи» на правах аренды.

– Есть ли понимание по будущему Алексея?

– У Алексея контракт с «Зенитом».

– Он планирует поехать на сбор?

– Да.

– Может ли Алексей остаться в «Сочи»?

– Нет. «Сочи» – очень достойный клуб, там хорошее руководство, топ-тренер. Алексею было очень комфортно в «Сочи». Но, к сожалению, сейчас они будут играть в ФНЛ. Желаем им успехов, вернуться в РПЛ.

– Контракт Алексея с «Зенитом» рассчитан еще на год. Было ли предложение продлить соглашение?

– Нет, не было.

– Возможен ли полноценный уход Алексея за игровой практикой?

– Это без комментариев.