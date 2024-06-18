Инвестор «Химок» прокомментировал возможность возвращения Глушакова

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном возвращении в клуб полузащитника Дениса Глушакова.
«Вопрос по приходу Глушакова должен решать тренерский штаб. Если он в форме, то почему бы и нет. Денис же хороший футболист.
Почему меня должен смущать возраст Глушакова? Ибрагимович в 41 год играл и забивал голы. Денис в свои 37 выглядит на все 25. Видел его совсем недавно.
У нас с Глушаковым остались хорошие отношения. Мы 6-7 раз в году точно созваниваемся. Всегда рад его видеть и не только в «Химках», – сказал Садыгов.