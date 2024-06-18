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    • Инвестор «Химок» прокомментировал возможность возвращения Глушакова

    Инвестор «Химок» прокомментировал возможность возвращения Глушакова

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном возвращении в клуб полузащитника Дениса Глушакова.

    «Вопрос по приходу Глушакова должен решать тренерский штаб. Если он в форме, то почему бы и нет. Денис же хороший футболист.

    Почему меня должен смущать возраст Глушакова? Ибрагимович в 41 год играл и забивал голы. Денис в свои 37 выглядит на все 25. Видел его совсем недавно.

    У нас с Глушаковым остались хорошие отношения. Мы 6-7 раз в году точно созваниваемся. Всегда рад его видеть и не только в «Химках», – сказал Садыгов.

    • 37-летний Глушаков выступал за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года.
    • С февраля по май этого года он играл за «Урарту», где провел 12 матчей.

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    Источник: Sport24

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