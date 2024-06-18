Титов объяснил, почему не удивится трансферу Соболева в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о возможности перехода в «Зенит» полузащитника красно-белых Александра Соболева.

– Вы говорили, что с приходом Деяна Станковича в «Спартак» возможна полная перетряска состава. Уже ушел Джикия, возможно, продадут Соболева. Как вы к этому относитесь?

– Это нормальная ситуация. Обойма команды – 25 футболистов, где в стартовом составе лишь 11. Остальные будут недовольны, это стандартная история. Кто-то, как Классен, может смириться и сидеть два года на хорошей зарплате. А кто-то, как Соболев, не будет терпеть.

Почему он играет один матч, а следующие два сидит? Это вопрос к тренерскому штабу. Для «Спартака» ненормально заканчивать сезон вне тройки. Значит, что-то с составом не то. Вот мы и видим, что начинается работа по трансферам. Уверен, будут еще и покупки, и продажи. У меня есть предчувствие, что «Спартак» усилится и российскими игроками, и зарубежными.

– Вас не удивит переход Соболева в «Зенит»?

– Если переход Дзюбы в «Зенит» несколько лет назад удивлял, то сейчас такого не происходит. Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев остался ярким примером, который уже больше 20 лет отдал ЦСКА. У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому сейчас я не удивляюсь никаким трансферам.

– Есть ли у вас позитивные ожидания от «Спартака» на фоне всех изменений в команде?

– Сначала нужно дождаться окончательного списка футболистов, пройти сборы. Например, если в «Спартаке» окажется Горшков – это однозначно будет усиление. Он еще и в оптимальном возрасте. Но таких трансферов должно быть несколько.