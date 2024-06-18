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    • «Химки» заинтересованы в подписании лучшего бомбардира Первой лиги

    «Химки» заинтересованы в подписании лучшего бомбардира Первой лиги

    Футболист «Родины» Иван Тимошенко может продолжить карьеру в «Химках».

    По сведениям источника, «Химки» хотят видеть в своей команде 25-летнего россиянина Ивана Тимошенко, играющего на позиции центрального нападающего. Подмосковный клуб предложил «Родине» за форварда 500 тысяч евро. Это предложение не устроило москвичей. Они планируют выручить за своего игрока большую сумму.

    • Иван Тимошенко защищает цвета «Родины» с 2022 года. В минувшем розыгрыше Первой лиги россиянин поучаствовал в 28 играх в майке московского коллектива. В них Иван сумел отметиться 14 голами. Это лучший результат в лиге. Также в активе Тимошенко 2 ассиста.

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    Источник: Legalbet

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