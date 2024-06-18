«Зенит» перехватил у «Спартака» Горшкова

Российский защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков перейдет в «Зенит».

По сведениям СМИ, «Зенит» предварительно согласовал трудовой договор с 25-летним россиянином Юрием Горшковым, играющим на позиции левого защитника. В услугах футболиста был заинтересован «Спартак». Но боссы петербургского клуба предложили игроку более выгодные условия.