Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    «Зенит» перехватил у «Спартака» Горшкова

    Российский защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков перейдет в «Зенит».

    По сведениям СМИ, «Зенит» предварительно согласовал трудовой договор с 25-летним россиянином Юрием Горшковым, играющим на позиции левого защитника. В услугах футболиста был заинтересован «Спартак». Но боссы петербургского клуба предложили игроку более выгодные условия.

    • Юрий Горшков представляет цвета «Крыльев Советов» с 2020 года. Всего в майке самарского коллектива россиянин провел 147 поединков. В них он сумел записать на свой счет 9 голов и 19 голевых передач.

    Новости по теме
    Горшков не прибыл на медосмотр «Крыльев» – он перейдет в «Спартак» или «Зенит» 6
    Стали известны зарплата Горшкова в «Спартаке», суммы подъемных игроку и агентских выплат 23
    «Зенит» уводит Горшкова у «Спартака» из-за отказа Зайнутдинова возвращаться в Россию 50
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:35
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    шахта Заполярная
    1718664997
    Парень выбрал деньги и скамейку. Флаг ему в руки.
    Ответить
    7:1
    1718665135
    спартаг просто купит очередную бесполезную угальду за 15 лямов на эту позицию, всего делов. гы-гы!
    Ответить
    Номэд
    1718666157
    Бзденит - ПОЗОР...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+