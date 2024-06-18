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    • Мостовой оценил перспективы Смолова в случае возвращения в «Краснодар»

    Мостовой оценил перспективы Смолова в случае возвращения в «Краснодар»

    Александр Мостовой высказался о вероятном переходе Федора Смолова из «Динамо» в «Краснодар».

    Сообщалось, что во вторник 34-летний футболист прибудет для прохождения медосмотра и подписания годичного контракта с новым клубом.

    «Переход в «Краснодар» для Смолова – это супер событие. Федор хороший нападающий, своего последнего слова он еще не сказал.

    Он будет хорошей заменой Кордобе. Ведь все понимают, когда Кордоба не играет, то это совсем другой «Краснодар». Свою пользу Смолов точно принесет «Краснодару», – заявил Мостовой.

    • Смолов в прошедшем сезоне забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
    • Он уже выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
    • Форвард вернется в команду в качестве свободного агента.

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    Источник: «РБ Спорт»

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