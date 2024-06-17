«Балтика» назначила нового тренера

«Балтика» объявила имя нового главного тренера.
Команду официально возглавил 33-летний Александр Грищенко. Он сменил Сергея Игнашевича.
«У нас был достаточно широкий список кандидатов на пост главного тренера «Балтики». Мы остановили свой выбор на молодом и перспективном специалисте Александре Грищенко.
Его отличают большой опыт в работе с молодыми футболистами, научный подход к формированию тренировочного процесса.
Для нового наставника «Балтики» Калининград уже является родным городом. Верим и уверены, что у молодого специалиста с его инновационным подходом получится добиться успехов вместе с «Балтикой» и выполнить поставленную перед клубом задачу по выходу в Премьер-лигу», – сказал председатель Попечительского совета ФК «Балтика» Илья Мясников.
- «Балтика» напрямую вылетела в Первую лигу, финишировав на 15-м месте в РПЛ.
- При этом команда дошла до суперфинала Фонбет Кубка России, где уступила «Зениту».
- Последним местом работы Грищенко был московский «Велес».