Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    «Балтика» назначила нового тренера

    «Балтика» объявила имя нового главного тренера.

    Команду официально возглавил 33-летний Александр Грищенко. Он сменил Сергея Игнашевича.

    «У нас был достаточно широкий список кандидатов на пост главного тренера «Балтики». Мы остановили свой выбор на молодом и перспективном специалисте Александре Грищенко.

    Его отличают большой опыт в работе с молодыми футболистами, научный подход к формированию тренировочного процесса.

    Для нового наставника «Балтики» Калининград уже является родным городом. Верим и уверены, что у молодого специалиста с его инновационным подходом получится добиться успехов вместе с «Балтикой» и выполнить поставленную перед клубом задачу по выходу в Премьер-лигу», – сказал председатель Попечительского совета ФК «Балтика» Илья Мясников.

    • «Балтика» напрямую вылетела в Первую лигу, финишировав на 15-м месте в РПЛ.
    • При этом команда дошла до суперфинала Фонбет Кубка России, где уступила «Зениту».
    • Последним местом работы Грищенко был московский «Велес».

    Новости по теме
    «Балтика» получила три предложения по Козлову 3
    Сенников прокомментировал возможный трансфер Козлова в «Ростов» 4
    Агент Козлова ответил на вопрос, перейдет ли игрок в «Ростов» 3
    Источник: телеграм-канал «Балтики»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1718637704
    Грищенко... а кто это?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+