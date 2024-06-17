«Балтика» назначила нового тренера

«Балтика» объявила имя нового главного тренера.

Команду официально возглавил 33-летний Александр Грищенко. Он сменил Сергея Игнашевича.

«У нас был достаточно широкий список кандидатов на пост главного тренера «Балтики». Мы остановили свой выбор на молодом и перспективном специалисте Александре Грищенко.

Его отличают большой опыт в работе с молодыми футболистами, научный подход к формированию тренировочного процесса.

Для нового наставника «Балтики» Калининград уже является родным городом. Верим и уверены, что у молодого специалиста с его инновационным подходом получится добиться успехов вместе с «Балтикой» и выполнить поставленную перед клубом задачу по выходу в Премьер-лигу», – сказал председатель Попечительского совета ФК «Балтика» Илья Мясников.