В «Наполи» отреагировали на слова представителей Кварацхелии о желании игрока уйти в другой клуб

«Наполи» выступил с заявлением по поводу слов агента Мамуки Джугели и отца Хвичи Кварацхелии о желании игрока сменить клубную прописку.
«Ссылаясь на заявления агента Кварацхелии Мамуки Джугели и его отца Бадри, «Наполи» напоминает, что у игрока есть контракт с клубом ещe на три года. Кварацхелия отсутствует на рынке. Не агенты и не отцы решают будущее игрока, имеющего контракт с командой, а клуб «Наполи»!!! Конец истории», – заявили в неаполитанском клубе.
- 23-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия представляет цвета «Наполи» с 2022 года. Всего в майке неаполитанского коллектива экс-игрок «Рубина» провел 88 поединков. В них он сумел записать на свой счет 25 голов и 26 результативных передач.
- В завершившемся сезоне Хвича набрал 11+9 по системе гол плюс пас в 45 играх. Кварацхелия является чемпионом Италии. «Наполи» завоевал золотые медали Серии А в сезоне 2022/2023.
- В данный момент футболист готовится к первому матчу Евро-2024 в составе сборной Грузии. Грузины в первом туре сразятся с Турцией. Отметим, что в активе Хвичи 15 голов в 29 матчах за свою национальную команду.