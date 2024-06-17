В «Наполи» отреагировали на слова представителей Кварацхелии о желании игрока уйти в другой клуб

«Наполи» выступил с заявлением по поводу слов агента Мамуки Джугели и отца Хвичи Кварацхелии о желании игрока сменить клубную прописку.

«Ссылаясь на заявления агента Кварацхелии Мамуки Джугели и его отца Бадри, «Наполи» напоминает, что у игрока есть контракт с клубом ещe на три года. Кварацхелия отсутствует на рынке. Не агенты и не отцы решают будущее игрока, имеющего контракт с командой, а клуб «Наполи»!!! Конец истории», – заявили в неаполитанском клубе.