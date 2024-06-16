Агент игрока сборной Ирана отреагировал на информацию о переходе игрока в «Оренбург»

Агент иранского нападающего клуба Г»ол Гохар» Саида Сахархизана Амир Саадати рассказал о том, перейдет ли футболист в «Оренбург.»

«Да, это правда. Если все будет в порядке, Саид окажется в России», – дал комментарий агент.

В активе Саида Сахархизана 32 поединка в минувшем сезоне. В них футболист сумел отметиться 10 голами, а также записать в свой актив 4 голевых паса. Примечательно, что футболист уже вызывался в сборную Ирана, но пока так и не дебютировал за взрослую сборную. При этом У Саида есть 7 встреч и 1 гол за молодежную сборную Ирана.

«Оренбург» Давида Деограсии по итогам завершившегося сезона смог заработать 31 очков. Этот результат позволил южноуральскому коллективу финишировать на 12-й строчке. Отметим, что в составе оренбуржцев уже играет один иранец – хавбек Мохаммад Горбани.