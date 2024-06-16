Нагорных высказался об уровне игры Пиняева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мыслями по поводу российского полузащитника Сергея Пиняева.

«В этом возрасте – в 17-19 лет – происходят определeнные изменения. Надо становиться физически более крепким. Он укрепился за прошедший год. Но иногда происходят небольшие сбои – это нормально. Мнение, что он как-то сбавил в сезоне, не соответствует действительности. У него всe идeт по плану, который соответствует его возрасту и квалификации», – сказал Нагорных.