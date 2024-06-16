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    Нагорных высказался об уровне игры Пиняева

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мыслями по поводу российского полузащитника Сергея Пиняева.

    «В этом возрасте – в 17-19 лет – происходят определeнные изменения. Надо становиться физически более крепким. Он укрепился за прошедший год. Но иногда происходят небольшие сбои – это нормально. Мнение, что он как-то сбавил в сезоне, не соответствует действительности. У него всe идeт по плану, который соответствует его возрасту и квалификации», – сказал Нагорных.

    • Сергей Пиняев представляет цвета столичного «Локомотива» с зимы 2023 года. В прошедшем розыгрыше РПЛ молодой талант сумел записать в свой актив 3 гола и 5 ассистов в 29 поединках. На счету Сергея 1719 игровых минут. Футболист тратит на гол в среднем 573 минуты игрового времени. Также Пиняеву удалось поучаствовать в 9 встречах в Кубке России (0 результативных действий).
    • «Локомотив» Михаила Галактионова по итогам завершившегося сезона национального первенства смог заработать 53 очка, финишировав на 4-й строчке. Отставание от «Зенита», ставшего чемпионом страны, составило всего 4 балла.

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    Источник: «РБ Спорт»

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