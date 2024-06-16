Стал известен инициатор трансфера Сафонова в «ПСЖ»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл детали трасфера вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Трансфер вратаря «Краснодара» в «ПСЖ» – это идея спортдира французов Луиша Кампуша, он давно следил за карьерой Матвея. Когда Луис Энрике поставил перед ним задачу найти качественного кипера в конкуренцию к Джанлуиджи Доннарумме, то Луиш тут же предложил ему Сафонова. После этого клуба связались напрямую, без посредников, и начались переговоры.

В конце мая, на неделе перед сбором национальной команды в Москве, Сафонов летал во Францию проходить медосмотр, подавать документы для разрешения на работу, фоткаться и записывать интервью», – написал источник.