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    «Алания» определилась со сменщиком Калешина

    Сослан Бетеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Алании».

    «С 2021 года специалист работал в Академии Футбола «Алания». В 2023 году после нескольких успешных сезонов с юношескими командами Сослан Валерьевич возглавил «Аланию-2», – говорится в сообщении клуба.

    В тренерский штаб основной команды так же войдут Руслан Алборов и Виталий Хапсаев. Алан Дзуцев продолжит работу на должности тренера вратарей. Сергей Клушанцев присоединится в качестве тренера по физподготовке.

    • «Алания» в минувшем сезоне стала 8-й в Первой лиге.
    • Предыдущим тренером команды был Евгений Калешин, который покинул клуб по окончании сезона.

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    Источник: официальный сайт «Алании»

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    15.06.2024 23:23
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