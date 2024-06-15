«Алания» определилась со сменщиком Калешина

Сослан Бетеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Алании».

«С 2021 года специалист работал в Академии Футбола «Алания». В 2023 году после нескольких успешных сезонов с юношескими командами Сослан Валерьевич возглавил «Аланию-2», – говорится в сообщении клуба.

В тренерский штаб основной команды так же войдут Руслан Алборов и Виталий Хапсаев. Алан Дзуцев продолжит работу на должности тренера вратарей. Сергей Клушанцев присоединится в качестве тренера по физподготовке.