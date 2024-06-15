Вратарь сборной Ирана отказал «Спартаку»

Футбольный агент Кова Тилавпур рассказал, почему в «Спартак» не перейдет 31-летний вратарь Алиреза Бейранванд, играющий за «Пересполис» и национальную команду Ирана.
«Бейранванд отказал «Спартаку» – не хочет переезжать в Россию. У него год контракта с «Персеполисом», и в нем нет пункта о выкупе. Алиреза стал чемпионом, и остается в клубе до окончания контракта. Будет ли он рассматривать вариант переезда в Россию после окончания – неизвестно», – сказал Тилавпур.
- В прошедшем сезоне Бейранванд провел 33 матча за клуб, пропустил 23 гола.
- Он дважды выигрывал бронзовые медали Кубка Азии, у него есть опыт выступлений в Европе за «Антверпен» и «Боавишту».