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    Вратарь сборной Ирана отказал «Спартаку»

    Футбольный агент Кова Тилавпур рассказал, почему в «Спартак» не перейдет 31-летний вратарь Алиреза Бейранванд, играющий за «Пересполис» и национальную команду Ирана.

    «Бейранванд отказал «Спартаку» – не хочет переезжать в Россию. У него год контракта с «Персеполисом», и в нем нет пункта о выкупе. Алиреза стал чемпионом, и остается в клубе до окончания контракта. Будет ли он рассматривать вариант переезда в Россию после окончания – неизвестно», – сказал Тилавпур.

    • В прошедшем сезоне Бейранванд провел 33 матча за клуб, пропустил 23 гола.
    • Он дважды выигрывал бронзовые медали Кубка Азии, у него есть опыт выступлений в Европе за «Антверпен» и «Боавишту».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718476564
    Не вижу проблему вратаря в Спартаке, воспринимается как фейк.
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