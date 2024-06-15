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    • Орлов – о трансфере Латышонка: «Все зависит от самого голкипера, игроки сидят с русским паспортом и деградируют!»

    Орлов – о трансфере Латышонка: «Все зависит от самого голкипера, игроки сидят с русским паспортом и деградируют!»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансфер вратаря Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

    «Cчитаю, «Зенит» сделал хорошее приобретение, пригласив вратаря «Балтики» Латышонка. Евгений здорово себя зарекомендовал в минувшем сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно.

    Думаю, это усиление. Вспомните, когда «Зенит» брал Адамова, тот являлся третьим номером в «Краснодаре». А Латышонок имел постоянную игровую практику, набрался опыта, не стушевался в РПЛ. Весьма перспективный парень.

    Питерцы в принципе укомплектовали вратарскую линию. Остался опытный Кержаков, который держит свой уровень. Есть Адамов. Играл не без ошибок, но и выручал сине-бело-голубых. Теперь присоединился и Латышонок.

    Некоторые считают, что «Зениту» следовало вернуть Лунева? Нет, не надо. Латышонок перспективнее. А опыт – дело наживное. Теперь все зависит от самого голкипера. Ведь почему-то российские игроки «Зенита», да и не только этого клуба, не прогрессируют, остановились в своем развитии. Скажу больше: сидят с русским паспортом и деградируют!», – сказал Орлов.

    • 25-летний Латышонок подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».
    • В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1718474132
    Вот именно что деградируют и уже давно! Помнится Дани бился за Зенит так как будто он питерский а не наша братва которая сейчас на матч тв лясы точит !
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    Алексей З
    1718476910
    Ну блин, опять одно и тоже. Ну как не деградировать , если сидишь на лавке ?
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