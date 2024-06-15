«Милан» выкупит защитника «Реала»

«Милан» остался доволен выступлениями защитника Алекса Хименеса, арендованного у «Реала». По данным Relevo, итальянский клуб намерен воспользоваться опцией выкупа испанца за 5 миллионов евро.
В последние дни было достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества. «Милан» планирует, что Хименес будет выступать и за первую команду, и команду U23.
- В минувшем сезоне 19-летний футболист провел 5 матчей за первую команду «Милана».
- Большую часть сезона Хименес провел в юношеской команде «россонери», которая дошла до финала юношеской Лиги УЕФА.