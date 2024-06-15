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    «Милан» выкупит защитника «Реала»

    «Милан» остался доволен выступлениями защитника Алекса Хименеса, арендованного у «Реала». По данным Relevo, итальянский клуб намерен воспользоваться опцией выкупа испанца за 5 миллионов евро.

    В последние дни было достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества. «Милан» планирует, что Хименес будет выступать и за первую команду, и команду U23.

    • В минувшем сезоне 19-летний футболист провел 5 матчей за первую команду «Милана».
    • Большую часть сезона Хименес провел в юношеской команде «россонери», которая дошла до финала юношеской Лиги УЕФА.

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    Источник: Relevo

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