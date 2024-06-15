«Милан» выкупит защитника «Реала»

«Милан» остался доволен выступлениями защитника Алекса Хименеса, арендованного у «Реала». По данным Relevo, итальянский клуб намерен воспользоваться опцией выкупа испанца за 5 миллионов евро.

В последние дни было достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества. «Милан» планирует, что Хименес будет выступать и за первую команду, и команду U23.