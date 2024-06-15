Медведев отреагировал на информацию о переходе Козлова в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сведения о выкупе клубом 19-летнего полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.
«Если хотите питаться слухами, изжогу быстро заработаете», – сказал Медведев.
- Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
- Он провел за калининградцев 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
- Сообщалось, что в составе петербургской команды атакующий хавбек не останется – его этим летом перепродадут в «Ростов» с опцией обратного выкупа