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    • Медведев отреагировал на информацию о переходе Козлова в «Зенит»

    Медведев отреагировал на информацию о переходе Козлова в «Зенит»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сведения о выкупе клубом 19-летнего полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

    «Если хотите питаться слухами, изжогу быстро заработаете», – сказал Медведев.

    • Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
    • Он провел за калининградцев 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
    • Сообщалось, что в составе петербургской команды атакующий хавбек не останется – его этим летом перепродадут в «Ростов» с опцией обратного выкупа

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:44
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1718470584
    СМИ не сами этим дерьмом питаются, СМИ этим дерьмом пытаются накормить болельщиков.
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    Оксана-Карева-google
    1718471092
    Очень противный человек...
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    Оксана-Карева-google
    1718471190
    В каждом интервью желает людям-гадости,слишком высокомерный работник...
    Ответить
    argennadiev
    1718472496
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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    Barmaleushka
    1718472556
    Насчёт изжоги не знаю , а диарея и метеоризм - постоянные спутники свиносекты , которая обожает всякую "утятину" про Зенит .
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    Barmaleushka
    1718475048
    Ди-джей, шли всех на х.й, Крути, б.я, шарманку! (с)
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