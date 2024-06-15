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    Орлов раскритиковал российских игроков «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов сказал, что легионеры «Зенита» выглядят предпочтительнее на тренировках, чем некоторые российские игроки.

    «Вот говорят, надо нашим футболистам давать больше игрового времени. Но это же все от лукавого! Тренер сам себе не враг. Он же видит, что легионеры предпочтительнее на тренировках – те же бразильцы в «Зените».

    Ну что в Питере показал Бакаев? А Ахметов? Для чего их брали? Они ничем не помогли команде! Есть вопросы и к Марио Фернандесу. Нужно ли его оставлять? Тут мне некорректно что-либо говорить. Есть руководство – оно примет решение. Но что мы имеем в сухом остатке?

    А теперь сравните Ахметова, Фернандеса с другим новичком – Артуром. Весной бразилец забил победный гол «Краснодару» и золотой мяч в ворота «Ростова». Как говорится, почувствуйте разницу! Вот это реальный КПД.

    Трансферы – тонкая вещь. Не всегда удается угадать с новичками. За последние годы лишь однажды все трое приглашенных исполнителей сразу пришлись ко двору – Барриос, Ракицкий и Азмун. Как нож в масло вошли в основной состав! А в ходе других кампаний, надо признать, случались и просчеты, – сказал Орлов.

    • Зелимхан Бакаев пришел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. В сентября 2023-го отправился в аренду в «Аль-Вахду» из ОАЭ.
    • Ильзат Ахметов пришел в «Зенит» в январе 2024 года из «Краснодара». Сыграл за петербуржцев 6 матчей.
    • Марио Фернандес в минувшем сезоне провел 18 матчей за «Зенит».
    • Артур пришел в петербургский клуб в январе, сыграл в 17 встречах, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (8)
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    Semenycch
    1718465984
    "Нужно ли его оставлять? Тут мне некорректно что-либо говорить. Есть руководство – оно примет решение." Какой молодец! Решительно и бескомпромиссно высказал свое мнение! А вообще автор все больше похож на Байдена, так же ходит, не понимая куда, говорит, не понимая, что именно, так же читает по бумажке! Так же сотрудничает с Альцгеймером.
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    FCSpartakM
    1718466288
    Ну я не увидел, за что 15 млн заплатили и 9 за Педро,допустим. Одно, когда ты в старт покупаешь игрока и сравниваешь, а другое - когда ты берешь иностранцем в обойму. Чем Мантуан сильнее Мостового, а Родригао условного Чернова?
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    Алексей З
    1718466755
    Ну это похоже на старое вью. Какие нахрен сейчас тренировки ? Золотой гол забил Песьяков , а не Артур , которого только ленивый не критиковал. Ахметова взяли с лавки конкурента, может и оправдалось. Цену игроков тоже надо сапоставлять , когда проводишь анализ. Короче , Гена просто бухтит по стариковски.
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    Цугундeр
    1718466842
    " За последние годы лишь однажды все трое приглашенных исполнителей сразу пришлись ко двору – Барриос, Ракицкий и Азмун." Ну грамотно вещает ( в этот раз ) патриахер , согласитесь...
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    WE ARE FOR PETER
    1718467555
    Нормально все Сергеевич разложил! Посмотрите на Сергеева , какую рожу отьел,или тот же Круговой нытик ! Некоторые ленивые бразильцы и то лучше играют и дают,Самое главное,результат, чемпионство и кубок! Точка
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    WE ARE FOR PETER
    1718467773
    Орлов хоть и в возрасте человек,но по мышлению даст фору двум третям здешним комментаторам типа болельщиков разных клубов ! Один осел екнул и другое стадо за ним икать начинает в сторону Орлова) позорники
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