Юрист экс-жены Сафонова прокомментировал ситуацию со снятием ограничений с футболиста

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, заявил, что ему непонятно, на каком основании вратарю разрешили выезжать из России.
«Нам ничего неизвестно о снятии ограничения на выезд Матвея Сафонова. Задолженность очень большая, никто ее не погашал.
Никто нас не уведомил о снятии ограничения. Мы не в курсе.
Самое главное, что задолженность не погашена, от «ПСЖ» пока никаких ответов по нашему обращению не было», – сказал юрист.
- Бывшая жена Сафонова требует алименты на сумму почти 60 млн рублей.
- Голкиперу нужно лететь в Париж – его выкупил «ПСЖ» за 20 млн евро.
- Его контракт с новым клубом рассчитан до 2029 года.