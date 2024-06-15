Юрист экс-жены Сафонова прокомментировал ситуацию со снятием ограничений с футболиста

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, заявил, что ему непонятно, на каком основании вратарю разрешили выезжать из России.

«Нам ничего неизвестно о снятии ограничения на выезд Матвея Сафонова. Задолженность очень большая, никто ее не погашал.

Никто нас не уведомил о снятии ограничения. Мы не в курсе.

Самое главное, что задолженность не погашена, от «ПСЖ» пока никаких ответов по нашему обращению не было», – сказал юрист.