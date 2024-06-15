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    • Юрист экс-жены Сафонова прокомментировал ситуацию со снятием ограничений с футболиста

    Юрист экс-жены Сафонова прокомментировал ситуацию со снятием ограничений с футболиста

    Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, заявил, что ему непонятно, на каком основании вратарю разрешили выезжать из России.

    «Нам ничего неизвестно о снятии ограничения на выезд Матвея Сафонова. Задолженность очень большая, никто ее не погашал.

    Никто нас не уведомил о снятии ограничения. Мы не в курсе.

    Самое главное, что задолженность не погашена, от «ПСЖ» пока никаких ответов по нашему обращению не было», – сказал юрист.

    • Бывшая жена Сафонова требует алименты на сумму почти 60 млн рублей.
    • Голкиперу нужно лететь в Париж – его выкупил «ПСЖ» за 20 млн евро.
    • Его контракт с новым клубом рассчитан до 2029 года.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии (6)
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    oyabun
    1718461450
    Хехе. Смешной юрист. Забыл, где живет?
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    BRO_football
    1718461592
    Перед законом все равны. Но кто-то равнее.
    Ответить
    ...короче
    1718462949
    ...Шилов, мудак ты такой, у тебя исполнительный лист по решению суда на погашение гражданином Сафоновым в пользу своей бывшей жены на 60млн. рублей, есть?... Ах, нету!?... Тогда, адью!!!...
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    Вованчик83
    1718463294
    а сифон то, с душком)
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    MazaiNN
    1718464345
    Когда ещё этому юристу такой фарт выпадет. Да никогда больше. Газуй Максим.. Твой день расписан по минутам. Интервью СЭ. Интервью тому интервью этому. Вечером итоговая пресс-конференция.
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    Цугундeр
    1718465850
    " Ты кто?! Шилов.. Чекист? Чекист-чекист.. "
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