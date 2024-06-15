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    Юрист сообщил, когда Сафонов сможет присоединиться к «ПСЖ»

    У вратаря сборной России Матвея Сафонова уже нет ограничений на выезд из страны.

    Ровно через месяц футболист сможет присоединиться к «ПСЖ», который заплатил за него «Краснодару» 20 миллионов евро.

    Это подтвердил спортивный юрист Юрий Зайцев.

    – Имеет ли Матвей право выезжать из России?

    – На текущий момент у Матвея нет никаких ограничений на выезд. Ограничения, которые были, давно сняты, поэтому Матвей 15 июля присоединится к команде.

    • У Сафонова долг по алиментам на сумму почти 60 миллионов рублей.
    • Его контракт с новым клубом рассчитан до 2029 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    kvm
    1718457837
    алименты заплатил? или кому-то проплатил выезд?
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