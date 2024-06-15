Юрист сообщил, когда Сафонов сможет присоединиться к «ПСЖ»

У вратаря сборной России Матвея Сафонова уже нет ограничений на выезд из страны.

Ровно через месяц футболист сможет присоединиться к «ПСЖ», который заплатил за него «Краснодару» 20 миллионов евро.

Это подтвердил спортивный юрист Юрий Зайцев.

– Имеет ли Матвей право выезжать из России?

– На текущий момент у Матвея нет никаких ограничений на выезд. Ограничения, которые были, давно сняты, поэтому Матвей 15 июля присоединится к команде.