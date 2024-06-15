Реакция французской прессы на трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал о реакции французских газет на трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Когда была история с алиментами Сафонова, три-четыре французские газеты успели написать, что «ПСЖ» не должен приобретать футболиста с такой репутацией.

Журналисты могут очень здорово наехать, а если тебе нечего ответить, то будут проблемы. А чтобы отвечать, нужно расположение, а оно только через французский язык», – сказал Шмурнов.