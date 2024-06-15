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    Реакция французской прессы на трансфер Сафонова в «ПСЖ»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал о реакции французских газет на трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Когда была история с алиментами Сафонова, три-четыре французские газеты успели написать, что «ПСЖ» не должен приобретать футболиста с такой репутацией.

    Журналисты могут очень здорово наехать, а если тебе нечего ответить, то будут проблемы. А чтобы отвечать, нужно расположение, а оно только через французский язык», – сказал Шмурнов.

    • Парижане заплатили за голкипера 20 миллионов евро.
    • Контракт российского футболиста с новым клубом рассчитан до 2029 года.
    • Шмурнов эмигрировал из России в 2022 году и живет во Франции, владея французским языком.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1718440720
    А шейхам пополам эта пресса
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    ZAITZEFF2011
    1718446225
    Что это му дак Шмурнов еще напишет можно не читать. Проститутка лягушачья.
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