Реакция французской прессы на трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал о реакции французских газет на трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Когда была история с алиментами Сафонова, три-четыре французские газеты успели написать, что «ПСЖ» не должен приобретать футболиста с такой репутацией.
Журналисты могут очень здорово наехать, а если тебе нечего ответить, то будут проблемы. А чтобы отвечать, нужно расположение, а оно только через французский язык», – сказал Шмурнов.
- Парижане заплатили за голкипера 20 миллионов евро.
- Контракт российского футболиста с новым клубом рассчитан до 2029 года.
- Шмурнов эмигрировал из России в 2022 году и живет во Франции, владея французским языком.