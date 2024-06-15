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    Мусаев прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Мы гордимся Матвеем, тем, что наш воспитанник перешeл в один из сильнейших клубов Европы. Особенно ценно, что он у нас с первого класса, прошeл все ступени – школу, академию, молодeжную команду, сборную, основной состав в клубе, сыграл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, уже долгое время является капитаном команды.

    Матвей всегда был предан «Краснодару», у него никогда не было агента, подписывал контракты сам, и клуб был к нему максимально уважителен, создавал все условия для прогресса и роста, игрок также правильно относился к клубу.

    В итоге, когда пришло предложение из «ПСЖ», клуб пошeл навстречу и сделал всe, чтобы трансфер прошeл максимально хорошо для футболиста. Хотя для меня как для главного тренера уход Сафонова – большая потеря, ведь Матвей был лучшим вратарeм чемпионата, капитаном и просто хорошим человеком, которого знаю с его детства.

    Но это футбольная жизнь. Сегодня мы только рады за Сафонова. Он будет играть в Лиге чемпионов и бороться за самый высокий трофей в европейском футболе», – сказал Мусаев.

    • «ПСЖ» заплатил за российского голкипера 20 миллионов евро.
    • Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до 2029 года.
    • Матвей стал самым дорогим вратарем в истории Лиги 1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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