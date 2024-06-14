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    Аршавин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

    Андрей Аршавин прокомментировал трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    «У Сафонова будет возможность побороться с Доннаруммой за место в старте «ПСЖ», хоть я и симпатизирую итальянцу, но он не очень стабилен.

    Доннарумма совершенно точно будет совершать ошибки, но его статус первого номера вряд ли пошатнется.

    У Сафонова будут периоды, чтобы сыграть. Думаю, что минимум матчей 10 ему точно дадут провести», – сказал Аршавин.

    • «ПСЖ» заплатил за российского голкипера 20 млн евро.
    • Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до 2029 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.06.2024 22:31
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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1718394572
    За 20 лямов Сафонов уж точно не будет болтаться на лавке.
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