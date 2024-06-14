Аршавин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Андрей Аршавин прокомментировал трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«У Сафонова будет возможность побороться с Доннаруммой за место в старте «ПСЖ», хоть я и симпатизирую итальянцу, но он не очень стабилен.

Доннарумма совершенно точно будет совершать ошибки, но его статус первого номера вряд ли пошатнется.

У Сафонова будут периоды, чтобы сыграть. Думаю, что минимум матчей 10 ему точно дадут провести», – сказал Аршавин.