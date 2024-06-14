Мамаев уверен, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ»

Бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев высказался о трансфере вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Трансфер Сафонова в «ПСЖ» – заслуженный. Матвей – молодец! Желаю ему удачи, чтобы всe сложилось. Уверен, он выдержит любую конкуренцию и станет первым номером. Будем за него болеть и переживать», – сказал Мамаев.
- Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.
- Сафонов стал 3-м россиянином в Лиге 1. Там уже выступают Александр Головин и Далер Кузяев.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.