Мамаев уверен, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ»

Бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев высказался о трансфере вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Трансфер Сафонова в «ПСЖ» – заслуженный. Матвей – молодец! Желаю ему удачи, чтобы всe сложилось. Уверен, он выдержит любую конкуренцию и станет первым номером. Будем за него болеть и переживать», – сказал Мамаев.