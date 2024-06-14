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    Мамаев уверен, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ»

    Бывший игрок «Краснодара» Павел Мамаев высказался о трансфере вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» – заслуженный. Матвей – молодец! Желаю ему удачи, чтобы всe сложилось. Уверен, он выдержит любую конкуренцию и станет первым номером. Будем за него болеть и переживать», – сказал Мамаев.

    • Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.
    • Сафонов стал 3-м россиянином в Лиге 1. Там уже выступают Александр Головин и Далер Кузяев.
    • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.

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    Источник: «Чемпионат»

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